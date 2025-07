Via Kean? La Fiorentina ha deciso. CorSport: “Tutto su Piccoli. E non solo”

La Fiorentina punta Piccoli

La “paura fa quindici”, come i giorni da oggi al 15 luglio in cui la clausola rescissoria di Moise Kean può essere attivata da qualsiasi club disposto a pagare i 52 milioni fissati dalla Fiorentina un’estate fa. Una cifra che allora sembrava eccessiva, vista la stagione a secco con la Juventus, ma che oggi suona diversa dopo il rilancio del giocatore in maglia viola. Il direttore sportivo Pradè lo ha ricordato con tono polemico, rivendicando una scelta oggi molto più comprensibile. In queste due settimane, il club sa bene che tutto può cambiare da un momento all’altro.

Se un’offerta concreta dovesse arrivare, la Fiorentina ha già pronto un piano per reagire. Il nome in cima alla lista è quello di Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 reduce da una buona stagione al Cagliari, con 10 gol in 37 presenze. Un profilo diverso rispetto a Kean: meno esplosivo, ma più fisico e forse più funzionale a un altro tipo di gioco. Non si tratterebbe di un semplice sostituto, ma di un investimento tecnico ragionato, ben visto da Pioli, e che potrebbe essere solo uno dei movimenti previsti per rinforzare l’attacco in caso di partenza del bomber viola.

Il costo di Piccoli non è banale: si partirebbe da una valutazione di 25 milioni fatta dal Cagliari, ma la Fiorentina sembra pronta a muoversi con decisione se necessario. La situazione, insomma, è fluida: quindici giorni di attesa, di voci e forse di svolte, durante i quali ogni ora può portare notizie decisive per l’attacco viola. In ballo non c’è solo Kean, ma anche la direzione del progetto tecnico della squadra per la prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.