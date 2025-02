Verso San Siro, per Fagioli una chance dal 1′? Il punto sui “nuovi”

Dopo aver battuto l’Inter in casa, adesso la Fiorentina è chiamata al bis, stavolta a San Siro. Il Corriere dello Sport in edicola abbozza una prima prova di formazione in vista della sfida di lunedì contro l’Inter, dove i viola...

Redazione VN 8 febbraio 2025 (modifica il 8 febbraio 2025 | 08:27)

Dopo aver battuto l'Inter in casa, adesso la Fiorentina è chiamata al bis, stavolta a San Siro. Il Corriere dello Sport in edicola abbozza una prima prova di formazione in vista della sfida di lunedì contro l'Inter, dove i viola potranno contare sugli acquisti di gennaio e sul recupero di alcuni acciaccati. Pablo Marí, Cher Ndour, Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli, (oltre a Folorunsho) saranno a disposizione e qualcuno di questi potrà avere già una chance dal 1'.

Vista la squalifica di Comuzzo, una chance (specialmente a gara in corso) può averla Pablo Marì, il fedelissimo di Palladino escluso per motivi numerici dalla lista Uefa. In mezzo invece ci sono maggiori riflessioni: Adli stringe i denti per recuperare dal problema alla caviglia, Cataldi è rientrato per l'ultimo scampolo di gara e punta ad alzare il minutaggio: possibile dunque che Fagioli possa trovare spazio dal 1', mentre Zaniolo si giocherà le sue carte con Colpani. Inoltre, dopo la tonsillite, la speranza di Palladino è quella di riavere al meglio anche Gudmundsson.