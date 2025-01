Verso il Genoa: Cataldi tenta il recupero, esordio per Pablo Marì?

Domenica prossima la Fiorentina ospiterà al Franchi il Genoa, in una situazione di emergenza a centrocampo data l'assenza di Adlì che ha rimediato un'espulsione dalla panchina domenica sera contro la Lazio. Danilo Cataldista spingendo per essere presente, sta recuperando ma ancora non si può sapere se verrà impiegato dal primo minuto. L'altro dubbio è se vedremo Pablo Marì, che verrà presentato in giornata, all'esordio in maglia viola. Lo riporta Gazzetta dello Sport.