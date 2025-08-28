E' il giorno del ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya. Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia si riparte dal 3-0 dell'andata. Come scrive Repubblica Firenze, a sostenere la Fiorentina nella partita di casa da giocare in trasferta per via dei lavori del Franchi non ci sarà però un grande esodo. L’orario, il periodo agostano, ma, soprattutto, la decisione Uefa di chiudere la curva dopo i fatti della semifinale contro il Betis renderanno il "Mapei Stadium" non pieno, con 5.000 tifosi attesi da Firenze.
Verso Fiorentina-Polissya: ecco quanti tifosi viola ci saranno a Reggio Emilia
Verso Fiorentina-Polissya: ecco quanti tifosi viola ci saranno a Reggio Emilia
A Reggio Emilia non ci sarà il grande esodo
