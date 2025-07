Verso Euro 2032, San Siro non rispetta i parametri Uefa. Sorpasso del Franchi

La corsa per ospitare Euro 2032 entra nel vivo e Firenze vuole farsi trovare pronta. Come riporta stamattina La Nazione, tra gli undici stadi italiani in lizza per diventare una delle cinque sedi ufficiali del torneo (che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia), il nuovo Franchi è tra quelli che sembrano avere più chance. I lavori di restyling sono già in corso, e la candidatura della città è stata formalizzata dalla sindaca Sara Funaro in un incontro a Roma con il ministro dello Sport Andrea Abodi, dopo un vertice con emissari di Figc e Uefa.