Venezia-Fiorentina, la probabile formazione: Richardson o Adli? Chi nel mezzo?

Per farlo, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Kean, Cataldi e dello squalificato Zaniolo. Non due assenze da poco, ma poco importa. Zero esperimenti e un solo dubbio, poi sole certezze. Con De Gea tra i pali. Pongracic, Pablo Marì e Ranieri in difesa, Dodò e Gosens sulle fasce. Mandragora e Fagioli confermati nel mezzo, con l'unico dubbio in regia: Richardson o Adli? L'attacco è quello che ha steso prima il Cagliari e poi l'Empoli: Gudmundsson-Beltran.