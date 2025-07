FOTO – Venerdì Pioli al VP. Gazzetta: “Modulo e mercato. La nuova Fiorentina”

Il conto alla rovescia per la nuova stagione della Fiorentina è ufficialmente iniziato: venerdì Stefano Pioli tornerà al Viola Park per iniziare la preparazione al secondo ciclo da tecnico viola, dopo aver allenato la squadra dal 2017 al 2019 e averci giocato da difensore negli anni ’90. La stagione partirà ufficialmente il 14 luglio con l’inizio del ritiro, in vista del playoff di Conference League previsto per il 21 agosto e della prima partita di campionato il 24 contro il Cagliari.

Pioli potrebbe adattare il modulo difensivo, passando dal 4-2-3-1 usato al Milan a formazioni con tre difensori centrali, come il 3-4-2-1 o il 3-5-2, in base anche alle scelte di mercato. In attesa di novità su Moise Kean, il cui futuro si deciderà entro metà luglio, la priorità è l’acquisto del giovane regista Adrian Bernabé dal Parma. In porta De Gea sarà confermato come titolare con Martinelli come vice, mentre in difesa si punterà su elementi come Pongracic, Mari, Ranieri, Comuzzo e Viti, con Moreno e Valentini in partenza in prestito.