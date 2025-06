Venerdì il calendario, ma la Fiorentina non ha ancora l’allenatore: serve fretta

L’avvio della stagione viola è previsto tra il 12 e il 14 luglio con i consueti test medici e atletici al Viola Park. Non ci sarà un ritiro in montagna: la preparazione si svolgerà a Bagno a Ripoli, sede anche delle prime amichevoli, compreso il test con la Primavera. In programma una tournée estiva, di cui l’unica tappa certa al momento è quella inglese, con l’amichevole di prestigio contro il Manchester United il 9 agosto a Old Trafford.