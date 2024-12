V.Guimaraes-Fiorentina, la probabile formazione: chi gioca sulla trequarti?

Ecco la probabile formazione della gara di stasera in Conference della Fiorentina, secondo tutti i quotidiani in edicola

Torna la Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino, con l'ultima gara del maxi girone. Dopo la vittoria facile per 7-0 sul Lask Linz all'Artemio Franchi, la squadra viola è chiamata a vincere in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes per arrivare al secondo posto e evitare il Chelsea fino alla finale. La squadra portoghese si trova al sesto posto del proprio campionato e sopra di un punto alla Fiorentina nel girone unico di Conference, visto questo e l'ambiente che stasera la squadra di Palladino troverà alla stadio, i viola non dovranno sottovalutare l'avversario.

Detto tutto questo, la Fiorentina rimane superiore alla squadra portoghese. Vediamo la probabile formazione stilata dai quotidiani in edicola oggi: come annunciato dallo stesso Palladino in conferenze stampa in porta ci sarà Terracciano. In difesa tutti d'accordo, sulla destra Dodò, con Parisi sulla fascia opposta, al centro la coppia formata da Quarta e Ranieri. In mediana la coppia più gettonata è quella formata da Mandragora e Richardson con il solo Corriere dello Sport che schiera Adli al posto del marocchino. Molti più dubbi sulla trequarti dove regna il tridente, Ikoné, Gudmundsson e Kouame. Rimane comunque il dubbio se la scelta di Palladino ricadrà sull'islandese oppure su Beltran. Davanti nessun dubbio ci sarà Moise Kean