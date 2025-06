Uscite: Mina consiglia Barak al Cagliari. La Serie B segue molti giovani viola

Si muove timidamente il mercato in uscita della Fiorentina. Il Torino continua a seguire con interesse sia Ikoné che Sottil, mentre Barak pare destinato al Cagliari. Sarebbe stato Yerry Mina a consigliarlo ai dirigenti sardi. La Sampdoria, fresca di salvezza in Serie B, ha chiesto informazioni sia per Bianco che per Amatucci. E poi c'è la Salernitana, che nei giorni scorsi aveva chiesto in prestito Martinelli, Rubino e Caprini. Difficile che la Fiorentina li ceda in Serie C. Discorso diverso se il destino sportivo della Salernitana dovesse cambiare nelle prossime settimane. Lo scrive la Nazione.