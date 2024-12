Uno sguardo al passato per proiettarsi nel futuro

Incontro con il passato per Palladino che ritrova l'ex compagno di squadra Motta.

Per la sfida di oggi Raffaele Palladino dovrà utilizzare rabbia, concentrazione ed equilibrio. Ciò che ha detto di aver visto dopo la sconfitta contro l'Udinese. La volontà di riscattarsi e di fare una grande prestazione c'è. Saranno importanti i dettagli per non lasciare nulla al caso ed essere perfetti.