Una partita da Kean. Manca un gol a quota 20, e con le big Moise si esalta

Trentun giorni dopo l'ultimo gol, Moise Kean proverà a far male anche all'altra candidata allo scudetto, il Napoli. Dopo la doppietta all'Inter il 6 febbraio, l'attaccante viola si è fermato ma non si può certo parlare di crisi. 19 reti in 31 presenze viola, un gol ogni 128 minuti. Questi i dati che riporta il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea l'importanza di un calciatore capace in meno di un anno di arrivare da zero a... (quasi) 20. Prodigio atletico, moderno, dominante fisicamente, ma in pochi ci hanno visto un centravanti da venti gol. Lui però lo sta per diventare e l'obiettivo è riuscirci già nella domenica del Maradona, in un contesto e contro una tipologia di avversario, che nel recente passato lo ha esaltato. Atalanta, Roma, Juventus, Inter. Tutte vittime di Moise, che quando vede una big si esalta.