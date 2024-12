Una normalità da ritrovare in fretta: il ruolo determinante di Palladino

Dopo lo shock per Bove, la Fiorentina deve provare a tornare alla normalità. Per questo è importantissimo il ruolo di Palladino

Dopo i giorni difficili per la situazione relativa a Edoardo Bove, è tempo di tornare ad una normalità perduta. Come scrive La Nazione, sarà fondamentale il lavoro di Raffaele Palladino e il suo ruolo da fratello maggiore per i calciatori viola. L'allenatore viola è un tecnico molto giovane, che può essere visto dallo spogliatoio come un compagno d'esperienza per uscire dalle situazioni più intricate come quella capitata al centrocampista classe 2002.