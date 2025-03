Una gara da uomini veri: Dodô e Gosens si preparano a trascinare la viola

Fiorentina-Panathinaikos. Servirà una partita, una notte, da duri. Da uomini veri e questo farà pesare, sul piatto in favore della Fiorentina, anche le caratteristiche dei suoi esterni 'a tutto campo', ovvero utili sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva.

Si parla, chiaramente, di Dodô e Gosens. Gente che sa bene come ci si deve comportare in una serata da dentro o fuori. Gente che quando ha deciso di far girare al massimo il motore della Fiorentina lo ha fatto mettendo in fila prestazioni da applausi. Lo scrive la Nazione.