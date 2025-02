Una Fiorentina tutta nuova: adesso serve la mano di Palladino

O chiederà a Fagioli di accelerare al massimo l’inserimento, così da avere subito un’altra opzione di scelta per formare la coppia di centrocampo, sempre nel 4-2-3-1 (o 4-4-2 che dir si voglia), in cui viceversa Pablo Marí parte di rincorsa dietro Comuzzo, Ranieri e ora anche Pongracic, sebbene lo stop alla partenza del giovanissimo difensore con destinazione Napoli garantisca cinque centrali a Palladino (più Moreno che intanto è stato provato vice Dodo, mancando un vice vero perché Kayode non è stato sostituito) e quindi si riapre l’ipotesi della difesa a tre. Rivoluzione vuole dire tante cose cambiate e tante da cambiare, però in fretta: e ora serve la mano di Raffa. Lo scrive il Corriere dello Sport.