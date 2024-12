Una Fiorentina più coperta allo Stadium? Dentro un centrocampista in più

La Fiorentina si prepara a una partita più prudente domani allo Stadium, optando per un centrocampista in più e rinunciando a un elemento offensivo. Tra i protagonisti ci saranno i volti chiave della stagione: Dodo rientra in difesa, Gosens sarà impegnato contro un ispirato Conceição, e Moise Kean vivrà una sfida speciale da ex. Gudmundsson dovrebbe tornare titolare accanto a Beltran sulla trequarti, a seconda delle sue condizioni fisiche.