L'unica buona notizia? Il fatto che si ripartirà dal 17 e che quindi chi non ha i go' nelle gambe (vedi per esempio il centrocampista ex Lazio) si vedrà comunque risparmiato quasi metà tempo. Il tecnico ha sottolineato la necessità di adattarsi anche a gara in corso. Una sfida durissima, ma la Fiorentina è pronta a lottare per onorare questa partita così particolare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.