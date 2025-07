Una Fiorentina da applausi. Pioli: “Firenze significa tanto, voglio emozionare”

Ma l'emozione più grande c'è stata nel momento dell'ingresso della prima squadra accompagnato da applausi e il coro "Viola alè". L'ultimo a fare il suo ingresso è stato Stefano Pioli che ha preso poi la parola: "L’emozione c’è e credo che sia la cosa bella della nostra professione. Io alleno per emozionarmi ed emozionare: qui a Firenze si può fare. Ringrazio la società per avermi chiamato. Firenze e la Fiorentina significano tanto per me, siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo e per ritagliarci tutti insieme gioie e soddisfazioni. Siamo molto motivati".