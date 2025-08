Un Sohm in più, per dimenticare Kessiè. Pioli lo ha voluto fin da subito

Simon Sohm è un nuovo giocatore della Fiorentina da ieri sera. Lo svizzero lascia il Parma per 15 milioni, e diventerà il centrocampista di intensità che Stefano Pioli voleva. Come scrive il Corriere dello Sport, fin dai primi colloqui con il nuovo tecnico della Fiorentina, il profilo di Sohm era emerso tra quelli più interessanti. L'ex allenatore del Milan ha spesso lavorato bene con i centrocampisti intensi, vedasi Loftus-Cheek nel suo ultimo anno a Milanello.

Scetticismo

Nei confonti di Sohm la piazza è rimasta tiepida. Molti tifosi si aspettavano un colpo più impattante rispetto allo svizzero, e per questo non hanno accolto con entusiasmo il centrocampista. Sohm dovrà far dimenticare Frank Kessiè, vero sogno di molti supporters viola. Pioli potrebbe usarlo sia come partner di Fagioli, sia come mezz'ala in un 3-5-2.