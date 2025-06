Un mix di bomber. Dopo Dzeko la Fiorentina vuole un nuovo profilo giovane

Spesso nel calcio si dice che la cosa migliore sia costruire una rosa con un buon mix di giovani promettenti, e giocatori di esperienza. Sarebbe questa la strategia della Fiorentina in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, i viola starebbero cercando un numero 9 di prospettiva da affiancare a Kean e Dzeko, e non solo come alternative.