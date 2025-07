Un manager all’inglese e l’occhio a Lipsia. Si avvicina il Pioli-day

Stefano Pioli tornerà a Firenze per la terza volta. Un manager all'inglese, con un obiettivo chiarissimo in testa

Stefano Pioli si avvicina sempre di più al suo terzo ritorno a Firenze. Il tecnico emiliano torna in Toscana a distanza di 6 anni, con un palmares ed una consapevolezza diversa. Pioli fino ad ora ha ricoperto il ruolo di manager all'inglese, con decisioni avallate sul mercato. Chi riscattare, chi comprare, insomma un vero e proprio uomo-ombra. Ma tra pochi giorni Pioli si presenterà nuovamente in quella che ormai è una seconda casa. Il giorno buono potrebbe essere il 10 luglio, poco prima dell'inizio del ritiro al Viola Park.

Cifre e termini

La presentazione ufficiale è ancora da stabilire, a differenza del suo contratto. Pioli ha firmato per 2 anni con opzione per il terzo, a 3 milioni netti a stagione. Pradè non ha mai avuto dubbi su di lui, dopo le dimissioni di Palladino. Nemmeno quando Ranieri aveva detto no alla Nazionale, e proprio il nome di Pioli sembrava prendere quota. L'obiettivo è chiaro, alzare al cielo di Lipsia la Conference League il 27 maggio. Lo riporta La Nazione