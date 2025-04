Un jolly tuttofare, sempre pronto: Folorunsho diventa ‘Folovunque’

Michael Folorunsho è a tutti gli effetti un jolly per Palladino: partito da mezzala, oggi gioca in tutte le posizioni con qualità.

Variazione sul tema, più pregnante che mai. Folorunsho oggi su Repubblica diventa Folovunque, perché davvero sta dimostrando di poter giocare liberamente davvero in ogni zona del campo. Nasce mezzala, ma in maglia viola sta svariando praticamente dappertutto. Messosi a disposizione da gennaio forse anche lui stesso si aspettava qualche cambio magari in emergenza ma forse non così tanti. Palladino lo ha spostato spesso anche sull'esterno, sapendo di avere tra le mani qualcosa che non è sempre scontato: un giocatore in grado di adattarsi praticamente a ogni ruolo.