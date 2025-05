Un giovedì da Europa League. Palladino vuole conferme sulla maturità viola

La Fiorentina è attesa dalla semifinale più intrigante del suo percorso triennale in Conference. Quella contro il Betis, come scrive il Corriere Fiorentino, è una sfida che fatica a rimanere nella dimensione della terza coppa continentale. Un ostacolo durissimo nei 180 minuti, ma da superare per centrare la terza finale di fila. Una sfida che arriva dopo un periodo pieno di insidie per la Fiorentina. Il rinvio della gara di Cagliari, i problemi personali di Kean e l'infortunio di Dodò. Periodo da cui la squadra è uscita con 6 punti, la stessa che Palladino ha definito come matura. Il tecnico si affiderà al suo 3-5-2, con Kean che partirà dal primo minuto in coppia con Gudmundsson.