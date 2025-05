Un futuro da scrivere: martedì il vertice di mercato tra Palladino e dirigenza

La Fiorentina la prossima stagione ripartirà da Fagioli, Gosens, Comuzzo, Richardson . Non saranno invece riscattati Adli (scelta consensuale), Colpani , Folorunsho e Zaniolo . Per gli altri la situazione è aperta e verrà affrontata martedì in un incontro tra Palladino e la società. Oltre a Cataldi e Gudmundsson ci sarà da fare delle riflessioni su Kean.

Pradé non ha dubbi: la Fiorentina vuole tenere Moise, ma la decisione spetta a lui. In caso di addio sarebbe già pronto un piano B, ma la speranza è quella di vedere Kean ancora un altro anno in maglia viola e magari affiancato da un vice. Tuttosport è ottimista e vede il futuro di De Gea ancora viola, con il tentativo da parte della Fiorentina di blindarlo per tre anni. Per quanto riguarda Dodò, la Fiorentina aspetta una risposta sul prolungamento di contratto.