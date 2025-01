Un Folorunsho tuttofare è arrivato a Firenze. Già pronto contro il Monza?

Michael Folorunsho è arrivato a Firenze. Per lui visite mediche, firma del contratto e primo allenamento in viola, nella speranza di vederlo già in campo contro il Monza

Firenze accoglia finalmente Michael Folorunsho , arrivato ieri in serata alla stazione di Santa Maria Novella e oggi già pronto al primo allenamento al Viola Park. Prima però le visite mediche e la firma del contratto, prestito oneroso con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo) per una cifra di 9 milioni di euro.

Per il giocatore ex Napoli la Fiorentina è un'occasione per avere più spazio. Palladino l'ha fortemente voluto per andare a ricoprire il ruolo di Bove, un collante tra centrocampo e attacco. Folorunsho però è un giocatore versatile che può essere impiegato anche come mezz'ala, mediano e all'occorrenza anche trequartista, nonostante in quella zona ci siano già Gudmundsson e Beltran. Il suo impiego verrà spiegato dallo stesso Palladino nella conferenza stampa anticipata ad oggi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.