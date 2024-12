Un esterno al posto di Ikonè. La Fiorentina sonda vari nomi, ma non Berardi

La Fiorentina ha già delineato i piani per gennaio, con l'obiettivo di rinforzare la squadra senza stravolgerne gli equilibri. La priorità è trovare un sostituto di Bove, un centrocampista dinamico e versatile. Tra le opzioni c’è Michael Folorunsho del Napoli, club interessato a Biraghi , che lascerà la Fiorentina ma continuerà ad allenarsi con il gruppo. Parisi, invece, non è sul mercato e resta una pedina preziosa.

In difesa, l’arrivo imminente dell’argentino Valentini potrebbe portare a sviluppi per Quarta o Kayode, quest’ultimo oggetto di interesse da parte di altri club. Sul fronte offensivo, si cercano un esterno incisivo e un’alternativa a Kean. Kouame è seguito da diverse squadre, ma il club sembra più propenso a valutare una cessione di Ikonè per cercare un sostituto più efficace. Le piste per Vargas dell’Augsburg e Gloukh del Salisburgo restano accantonate, mentre quella per Berardi è stata abbandonata.