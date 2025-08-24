Cagliari-Fiorentina è destinata ad entrare nella storia a prescindere.La prima gara di campionato, infatti, coincide con due numeri decisamente tondi. Contro i sardi, con cui la Fiorentina aprì (ma a Firenze) il campionato 1994-95 con una vittoria, Commisso diventerà il sesto presidente gigliato con 300 gare ufficiali all'attivo.
La Nazione
Un Cagliari-Fiorentina speciale per Rocco Commisso: il dato
Prima di lui hanno raggiunto questa quota Ridolfi, Befani, Vittorio Cecchi Gori, Andrea Della Valle e Cognigni. Daniele Pradè, invece, diventerà il primo direttore sportivo della storia gigliata a tagliare il traguardo delle 500 partite, di cui vinte quasi la metà (231 per la precisione). Per quello che concerne, invece, le "prime" di campionato, dobbiamo evidenziare come i viola disputeranno per la terza volta consecutiva la prima del torneo fuori casa, dove hanno perso, per l'ultima volta, nel 2021 all'Olimpico contro la Roma. Successivamente la Fiorentina ha vinto la "prima" contro la Cremonese, per poi vincere in trasferta contro il Genoa e pareggiare a Parma lo scorso anno.
Il bilancio delle aperture di campionato esterne non è positivo per i gigliati: su 40 incontri, infatti, si contano solo 12 successi. Prima della vittoria al "Fararis" di 2 anni fa l'ultimo successo esterno dei viola risaliva all'affermazione di Udine nel 1997 per 3-2 in rimonta. A Cagliari, però, la squadra di Pioli ha la possibilità di stabilire un nuovo record gigliato: restare imbattuta per la terza volta in tre anni consecutivi in partite esterne valide per il primo turno di campionato. Lo scrive la Nazione.
