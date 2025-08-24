Un Cagliari-Fiorentina speciale per Rocco Commisso: il dato

Prima di lui hanno raggiunto questa quota Ridolfi, Befani, Vittorio Cecchi Gori, Andrea Della Valle e Cognigni. Daniele Pradè, invece, diventerà il primo direttore sportivo della storia gigliata a tagliare il traguardo delle 500 partite, di cui vinte quasi la metà (231 per la precisione). Per quello che concerne, invece, le "prime" di campionato, dobbiamo evidenziare come i viola disputeranno per la terza volta consecutiva la prima del torneo fuori casa, dove hanno perso, per l'ultima volta, nel 2021 all'Olimpico contro la Roma. Successivamente la Fiorentina ha vinto la "prima" contro la Cremonese, per poi vincere in trasferta contro il Genoa e pareggiare a Parma lo scorso anno.