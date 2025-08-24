Tuttosport: “Tutti pazzi per Fortini. Ma il Torino fa sul serio”

Il destino di Niccolò Fortini potrebbe essere lontano da Firenze. Un problema fisico lo ha limitato nella preparazione, e la Fiorentina sta cercando un esterno nella sua posizione. Le squadre che lo vogliono sono moltissime, sia in Serie B, sia in Serie A. Come scrive Tuttosport, nella serie cadetta, ci sono Sampdoria, Venezia ed Empoli pronte a prenderlo. Ma anche in A le richieste non mancano, con Pisa, Genoa e Cagliari che si sono interessate
Sono moltissime le società che si stanno muovendo per Niccolò Fortini. Il Torino pare voler fare sul serio
Il Torino ci prova—
Ma fra tutte le società, quella che spinge maggiormente per averlo, è il Torino. I granata vorrebbero fare di lui la riserva di Biraghi, facendolo crescere piano piano, per poi affidargli la fascia sinistra. La Fiorentina vorrebbe un prestito secco, mentre Vagnati ha intenzione di inserire un riscatto. La soluzione potrebbe essere trovata a metà strada, con un controriscatto per la viola.
