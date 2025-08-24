Tuttosport: “Tutti pazzi per Fortini. Ma il Torino fa sul serio”

Il destino di Niccolò Fortini potrebbe essere lontano da Firenze. Un problema fisico lo ha limitato nella preparazione, e la Fiorentina sta cercando un esterno nella sua posizione. Le squadre che lo vogliono sono moltissime, sia in Serie B, sia in Serie A. Come scrive Tuttosport, nella serie cadetta, ci sono Sampdoria, Venezia ed Empoli pronte a prenderlo. Ma anche in A le richieste non mancano, con Pisa, Genoa e Cagliari che si sono interessate