Tuttosport: “Tutte le strade del Torino portano a Baroni. Effetto domino Lotito”

Tutte le strade del Torino portano da Baroni: a meno di colpi di scena il percorso sembra già disegnato, tanto quanto appare segnato il destino (granata) di Vanoli. Pian piano tutti gli incastri stanno andando a posto, nella testa di Cairo e di Vagnati. E l’effetto domino innescato ieri da Lotito a Roma si riverbererà sulle svolte destinate ora a materializzarsi sulla panchina del Torino. Vanoli, intanto, continua a essere tenuto a bagnomaria: dopo l’esonero virtuale di due domeniche or sono post partita contro la Roma, il passaggio andato in scena a metà della scorsa settimana non ha portato a mutamenti di prospettiva, come difatti si prevedeva (alludiamo a quell’incontro a Milano tra presidente e allenatore, in cui si parlò solo della stagione terminata e per nulla del futuro). Il fatto che Baroni stia per diventare a tutti gli effetti un allenatore libero di essere messo sotto contratto consentirà a Cairo e al “suo” direttore Vagnati di procedere alla fase 2 senza più remore. Nel corso della giornata di ieri la Lazio ha pubblicato in sequenza sul proprio sito due comunicati (il primo sulla chiusura del rapporto con Baroni, il secondo sul ritorno di Sarri, ndr). Ma non si pensi che la scelta lotitiana valga come un esonero formale, per Baroni: le parti hanno già trovato un accordo per la risoluzione contrattuale (altrimenti il legame del tecnico sarebbe scaduto nel 2026). Le firme saranno apposte nella giornata odierna: e dopo il deposito della risoluzione in Lega, Baroni diventerà un allenatore per l’appunto libero a tutti gli effetti. Formalmente, così, anche un incontro con Cairo (e Vagnati) non potrebbe venir mal interpretato. È l’effetto domino cui accennavamo in precedenza, di cui occorre tener conto sia per valutare le mosse dei vari allenatori coinvolti sia, prim’ancora, delle società in ballo.