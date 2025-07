Tuttosport sulla Juventus: “Dodò piace, ma complicato. Le possibili soluzioni”

Con il riavvicinamento alla Fiorentina, si complica l'interesse della Juventus per Dodò: il brasiliano costa caro, come Tavares

A poco più di due settimane dalla partenza per il ritiro di Germania, la Juventus si trova costretta a fare i conti con una serie di emergenze strutturali che potrebbero compromettere il decollo verso la prossima stagione. Sì, perché dalle parti della Continassa il vento soffia forte: porta via Weah, ormai a un passo dal Marsiglia di De Zerbi, e forse persino Alberto Costa, qualora lo Sporting decidesse di avvicinarsi alle richieste dei bianconeri (20 milioni).

Un paradosso tecnico se consideriamo il peso specifico degli esterni nell’impianto tattico di Tudor, ma che certifica una necessità impellente: per poter impostare il mercato in entrata serviranno prima almeno un paio di cessioni. La scelta di un esterno per la corsia di destra rientrava già nelle priorità di Comolli, ben prima che lo Sporting bussasse alla porta per rilevare l’ex Vitoria. Un profilo giovane ed economico (al di sotto dei 15 milioni) da alternare al portoghese. Ora potrebbero servirne persino due, e alla svelta.