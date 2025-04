Tuttosport sulla clausola di Kean: “Una collinetta per le big”

Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere. Per questo motivo lunedì, in occasione della partita contro il Cagliari, Rocco Commisso, parole sue, parlerà con l'attaccante viola. Nel contratto del giocatore è presente una clausola pari a 52 milione esercitabile pure all'estero tra il 1° e il 15 luglio. Quella che sembrava una montagna insormontabile (la clausola, appunto), è diventata - scrive Tuttosport - una collinetta er tante big, da quelle della Premier al Barcellona in cerca del dopo Lewandoski. Di qui l’apprensione dei sostenitori di casa anche se da clan viola continua a trapelare tranquillità.

Toccherà a Commisso - prosegue il quotidiano - dare assicurazioni per alzare l’asticella e provare a lottare per la Champions. Fondamentale quindi, oltre a un ingaggio da top player per il giocatore (ora percepisce 2,2), un mercato all’altezza attorno a Moise e confermare i migliori, da De Gea a Dodo, impegnato nel rinnovo e finito nel frattempo pure lui nel mirino di diverse big. Tutto ciò senza dimenticare la volontà dello stesso Kean. Perché al di là della clausola lui può decidere in qualsiasi momento di dire no alle offerte e rimanere alla Fiorentina.