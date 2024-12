Spinazzola storce il naso alla Fiorentina. E su di lui ecco un’altra squadra di A

Possibile asse di mercato a gennaio tra la Fiorentina e il Napoli. Cristiano Biraghi , fuori dai piani di Palladino, potrebbe andare alla corte di Conte, mentre il club azzurro ha proposto Leonardo Spinazzola a quello viola. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport e come confermato anche da Tuttosport, il terzino del Napoli non sarebbe convinto dell'opzione Fiorentina perché non avrebbe la certezza di giocare titolare alla luce della presenza di Robin Gosens.

OPZIONE GRANATA

Attenzione, allora, al Torino. Il tecnico granata, nonché ex viola, Paolo Vanoli, ha bisogno di un esterno sinistro. Da qui le riflessioni su Leonardo Spinazzola, il cui contratto col Napoli scadrà nel giugno 2026 (ingaggio da 1,8 milioni di euro). Cairo e Vagnati per concludere l’operazione, tra ingaggio di un anno e mezzo e costo del cartellino, dovrebbero investire circa 5 milioni. De Laurentiis, considerata la situazione, non può chiedere più di 2 milioni anche perché non ha pagato nulla per portarlo in azzurro e, soprattutto, perché il giocatore non sopporta più la situazione di precariato in cui si è venuto a trovare. Conclusione: l’operazione Spinazzola - scrive Tuttosport - è fattibile più di quanto possa sembrare anche perché il giocatore potrebbe ritrovare a Torino lo spazio e al tempo stesso le motivazioni che gli sono venute a mancare a Napoli. Nei prossimi giorni, probabilmente subito dopo Natale, Vagnati incontrerà Manna e, prima ancora, l’entourage del giocatore per cercare di trovare una soluzione e consegnare all’inizio di gennaio il giocatore che Vanoli aspetta. Antonio Conte ha dato l’ok alla cessione perché da sempre il tecnico non ama tenere in rosa giocatori insoddisfatti