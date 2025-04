Tuttosport si sbilancia su Kean: “Moise vuole rimanere alla Fiorentina”

È fra i quotidiani più ottimisti Tuttosport oggi in edicola sulla permanenza di Kean in viola anche l'anno prossimo. Il quotidiano spiega come l'incontro andato in scena tra l'attaccante e il patron Commisso con la dirigenza abbia manifestato il fermo desiderio della società di proseguire insieme e dell'attaccante di restare. C'è quella clausola rescissoria da 52 milioni a fare da pensiero fisso e tanti top club sulle sue tracce, ma il patron ha ribadito stima e affetto per il centravanti. Il fatto che a Firenze stia bene e abbia fiducia non è un dettaglio nell'idea del bomber di proseguire.