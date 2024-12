Tuttosport: “Quella volta che Moggi si “vendicò” di Trezeguet con Palladino”

Tuttosport ed il suo Direttore Guido Vaciago riportano oggi degli aneddoti sull'attuale tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Come riporta il quotidiano, infatti, a gennaio 2003 la Juventus stava andando a Dubai per un amichevole, quando il bomber David Trezeguet in aereo, stizzito dal mancato adeguamento del contratto, cominciò a lamentarsi e a parlare in libertà davanti ai giornalisti. "Io ho ancora l’ingaggio da vice di Inzaghi, ma ora sono il titolare. Se non mi adeguano il contratto potrei anche andarmene". Il titolo c’è e fa il rumore che Trezeguet si aspettava. Moggi non la prende bene, la trattativa con David vorrebbe gestirla con maggiore discrezione e il bomber lo ha preso in contropiede. Ma con il bomber, per ora, non si può arrabbiare e così se la prende con i giornalisti, rei di aver estorto dichiarazioni esplosive al “povero” e “inconsapevole” giocatore. La vendetta? Dopo l'amichevole terminata 4-2 per la Juventus (con un gol di Palladino), il giorno dopo Moggi manda in conferenza stampa proprio Raffaele Palladino, all'epoca un ragazzino che agli occhi della stampa e non solo aveva sicuramente meno appeal di Trezeguet o altri bomber.