TuttoSport: “Pradè sbotta e manda un messaggio diretto a Palladino”

Dall'altra parte, la Fiorentina ha sofferto notevolmente l'assenza di Moise Kean, con un attacco sterile che ha prodotto solo due tiri in porta. Nonostante i tentativi di Palladino di adattarsi alla situazione, con Zaniolo e Beltran utilizzati in ruoli non naturali, la squadra non ha mai dato l'impressione di poter ribaltare il risultato. L'allenatore viola ha riconosciuto la responsabilità della sconfitta, attribuendo parte della colpa alla mancanza di energia e intensità nella sua squadra.