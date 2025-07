Tuttosport: “Pioli ha chiamato più volte Kean. Ecco cosa pensa del suo futuro”

Tuttosport riporta l'interessamento del Galatasaray per Moise Kean, notizia a fonte Radio Sportiva che vi abbiamo riportato ieri. Il quotidiano scrive che il club turco "non ha presentato ancora un'offerta come l'Al Qadsiah - 15 milioni annui per tre stagioni - ma il club turco viste le difficoltà al momento per Victor Osimhen ha spostato l'interesse su altri obiettivi tra cui il bomber viola contattando il suo entourage in attesa di un incontro (il vicepresidente Kavucku è in arrivo in Italia), disposto a saldare la clausola che può essere pagabile in due tranche da 26 milioni.