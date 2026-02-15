Tuttosport: “La strada giusta. Fagioli-Kean, due balzi verso la salvezza”

Quasi un mese dopo l’ultima vittoria contro il Bologna, la Fiorentina batte il Como 2-1 in trasferta e aggancia provvisoriamente il Lecce ma non solo: i viola sfatano anche il tabù Como, squadra che li aveva battuti nei due precedenti in campionato e Coppa Italia. La Fiorentina ha vinto grazie a una prova concreta, con un atteggiamento migliore difendendo con tenacia il risultato anche quando il Como ha provato a spingere per pareggiare. Sarebbe stata l’ennesima beffa. Con mestiere, esperienza, e un pizzico d’astuzia, la squadra di Vanoli alla fine è tornata a sorridere e guarda alla lotta salvezza con nuove speranze.