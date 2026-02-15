Quasi un mese dopo l’ultima vittoria contro il Bologna, la Fiorentina batte il Como 2-1 in trasferta e aggancia provvisoriamente il Lecce ma non solo: i viola sfatano anche il tabù Como, squadra che li aveva battuti nei due precedenti in campionato e Coppa Italia. La Fiorentina ha vinto grazie a una prova concreta, con un atteggiamento migliore difendendo con tenacia il risultato anche quando il Como ha provato a spingere per pareggiare. Sarebbe stata l’ennesima beffa. Con mestiere, esperienza, e un pizzico d’astuzia, la squadra di Vanoli alla fine è tornata a sorridere e guarda alla lotta salvezza con nuove speranze.
Tuttosport
Tuttosport: “La strada giusta. Fagioli-Kean, due balzi verso la salvezza”
Il Como - scrive Tuttosport - ha agevolato il compito degli ospiti con una prova in cui è mancata, più che la tattica, la giusta mentalità. Poca cattiveria, pochi contrasti vinti e nel complesso, ben poche occasioni create. Tant’è che, in vantaggio, c’è andata la Fiorentina con Fagioli che, senza strafare, ha approfittato di una dormita generale in area. I cambi all’intervallo (dentro Rodriguez e Moreno) sembrano dare nuova linfa. Ma arriva il rigore, netto quanto ingenuo, provocato da Perrone per un intervento su Mandragora. Kean fa vibrare la rete per il raddoppio al 9’. Poi tanto Como, ma anche tante interruzioni, in una gara nervosa e spezzettata. Il sussulto, dopo una rete sfiorata da Ramon, arriva grazie un’autorete di Parisi, ma l'assalto, in un finale con i nervi a fiori di pelle premia la Fiorentina. Nei cinque di recupero, nulla di clamoroso, con la Fiorentina che chiude in attacco. Gongola Paolo Vanoli, tecnico di una Fiorentina che lui, da qualche tempo, vedeva in crescita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA