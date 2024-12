Gazzetta: “Il Napoli mette gli occhi su un ex centrocampista viola”

Il Napoli di Conte vorrebbe, secondo Tuttosport, rinforzarsi a centrocampo. Ecco che, per la squadra partenopea, spuntano diversi nomi: Taylor dell'Ajax, Fagioli della Juventus e l'ex viola, Edimilson Fernandes, ora in forza al Brest.

Vi ricordate di Fernandes?

Il centrocampista svizzero, oggi 28enne, arriva in viola nel 2018 in prestito annuale dal West Ham. Con la maglia della Fiorentina colleziona in una sola stagione, ben 33 presenze. Dopo Firenze ha girato nel Mainz, Arminia Bielefeld, Young Boys e adesso Brest (squadra francese che milita in Champions League).