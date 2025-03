Tuttosport: Gasperini perde i pezzi e pensa a un nuovo tridente d’attacco

E' la vigilia di Fiorentina-Atalanta , gara in programma domani alle 15 allo stadio Franchi. La squadra nerazzurra non è al meglio perché Lookman è rientrato dalla nazionale giovedì, mentre Retegui e Cuadrado non si sono allenati in quanto non al meglio. Le possibilità di recuperarli entrambi per domenica sono da valutare, mentre Lookman è destinato comunque a giocare titolare.

Come scrive Tuttosport, rosa alla mano, per proporre lo stesso schieramento anche contro la Fiorentina servirebbe mandare in campo subito De Ketelaere e Maldini, per il figlio d'arte ex Monza sarebbe la prima volta dall'inizio con l'Atalanta ma a quel punto non rimarrebbero attaccanti al mister di Grugliasco da utilizzare a gara in corso, eccezion fatta per il giovane della Under 23, Vlahovic. Pensare ad una scelta diversa che proponga Samardzic (in gol con la Serbia la scorsa settimana) o Brescianini nei primi 11 non è idea così peregrina, il tecnico dei bergamaschi ha già optato per loro in altre occasioni anche se principalmente a gara in corso: è successo sul campo della Juventus ma anche dal Como, sempre con il numero 44 ex Frosinone in campo da esterno.