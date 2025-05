Tuttosport: “Fagioli non ha convinto a Firenze. Potrebbe tornare alla Juventus”

Per Nicolò Fagioli le ultime settimane no sono state brillanti sul campo. Il centrocampista viola dopo un oittimo inizio, con partite di assoluto livello contro Atalanta e Juventus, non ha trovato molta continuità. Inoltre il suo riscatto non è più obbligatorio, o quantomeno è sempre più improbabile, dato che è legato alla qualificazione europea della Fiorentina. Secondo Tuttosport Fagioli non avrebbe convinto la Fiorentina dal punto di vista emotivo, e potrebbe seriamente tornare alla Juventus. Le qualità tecniche non sarebbero in dubbio, ma la capacità di saper reggere la pressione si. Sensazioni che potrebbero indurre la Fiorentina a non trattenerlo, risparmiando i 16 milioni del riscatto. Fagi0li tornerebbe a Torino, e sarebbe nuovamente un esubero per i bianconeri.