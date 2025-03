Tuttosport elogia Biraghi: “7 in pagella. Impeccabile, non sbaglia un pallone”

"Ha giocato tutta la partita, alla faccia della condizione fisica non ancora ottimale. In campo questo handicap non s’è proprio visto. Probabilmente Biraghi lo ha nascosto grazie all’esperienza. È stato impeccabile, non ha sbagliato un pallone. E nonostante la carta d’identità (32 anni), può dare molto anche in prospettiva futura. È freddo, glaciale, sa farsi trovare nel posto giusto e al momento giusto. Guida i compagni, legge l’azione, difende e in fase di impostazione sulla fascia sinistra non butta mai via il pallone". Così Tuttosport elogia la prestazione dell'ex capitano viola nella schiacciante vittoria del Torino a Monza (0-2). La sua partita infatti è da 7 in pagella: "Ecco il terzino sinistro che può far compiere un salto di qualità ai granata. In particolare guardando all’equilibrio tattico e a quella serie di appoggi puliti regolarmente serviti ai compagni. E quando potrà sfruttare il sinistro sui calci da fermo sarà un ulteriore valore aggiunto…".