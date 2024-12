Tuttosport: Cambiaso deve rifiatare, possibile idea Parisi per la Juventus

Non solo il difensore centrale: la Juventus per ovviare all’emergenza difensiva provocata dai gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal (entrambi out fino al termine della stagione) sta esplorando anche il mercato dei terzini sinistri alla ricerca di un’occasione interessante. Possibilmente in prestito con diritto di riscatto. Attenzione quindi alla situazione di Fabiano Parisi, che più volte era finito nei radar del dt bianconero Cristiano Giuntoli. Prima al Napoli e poi alla Juve (estate 2023). Chissà che a gennaio non possa essere la volta buona, visto che il laterale mancino classe 2000 appare pronto a lasciare la Fiorentina, dove con Palladino ha trovato poco spazio ed è chiuso da Gosens. A Torino, invece, in una Juve impegnata su tre fronti serve un cambio a sinistra per Cambiaso in grado di farlo rifiatare ogni tanto. Senza dimenticare che il numero 27 bianconero può giostrare pure sulla corsia destra. I rapporti Juve-Fiorentina sono ottimi come testimoniano le operazioni Nico Gonzalez e Kean concluse in estate. Insomma, i margini di manovra ci sarebbero. Lo riporta Nicolò Schira per Tuttosport.