L’Inter continua a lavorare per Nicola Zalewski, individuato come sostituto di Buchanan, passato in prestito al Villarreal. Il 23enne polacco ha già detto sì ai nerazzurri, rifiutando l’OM, ma la trattativa con la Roma è ancora in corso: l’Inter lo vorrebbe subito in prestito con diritto di riscatto (6-7 milioni), ma serve prima il rinnovo del giocatore fino al 2026.