Tutta l’amarezza di Pradè: la Fiorentina deve reagire immediatamente

Daniele Pradè ha espresso tutta la sua amarezza per la sconfitta della Fiorentina contro il Como, criticando la squadra per non essere praticamente scesa in campo. Secondo il direttore sportivo, i viola hanno giocato solo i primi sette minuti prima di lasciare il controllo agli avversari. Pur sperando che si tratti solo di un incidente di percorso, ha sottolineato che prestazioni del genere non possono ripetersi dopo le recenti buone prove della squadra.