TS: “Palladino confermato da Commisso. Per buona pace di chi contesta”

Vista l'ambizione di cui si era tanto parlato in estate e la rosa che Palladino aveva tra le mani, i tifosi viola si aspettavano certamente qualcosa in più. Al momento nessuno lato società ha commentato la contestazione, eccezion fatta per Palladino al termine della gara contro il Bologna: "Bisogna accettare i cori dei tifosi, capiamo la loro amarezza, dispiace anche a me e ai ragazzi che hanno sempre dato tutto, dobbiamo far meglio per la nostra gente e questa società...Quanto alla contestazione nei miei riguardi io fin dal primo giorno ho dato il cuore e vissuto per questa squadra: se non vengo apprezzato lo devo accettare".