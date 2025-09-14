TS: “Fiorentina timida e macchinosa. A tratti non tocca e non vede il pallone”

La Fiorentina non è riuscita a fare male al Napoli

Redazione VN 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 08:42)

Il Napoli espugna il Franchi con autorità, rifilando un netto 3-1 alla Fiorentina e confermandosi a punteggio pieno in campionato in vista dell’esordio in Champions contro il Manchester City. La squadra di Conte ha dominato sin dai primi minuti, sbloccando il match con un rigore di De Bruyne e raddoppiando poco dopo con il nuovo arrivato Hojlund, subito protagonista alla prima da titolare. L’impatto degli azzurri è stato devastante, mentre la Fiorentina è apparsa frastornata e incapace di opporre resistenza. Solo le parate di De Gea hanno evitato che il risultato diventasse ancora più pesante già nella prima frazione.

Nella ripresa, Beukema ha calato il tris che ha chiuso virtualmente i giochi, spingendo Conte a risparmiare energie in vista degli impegni europei. Nel finale, con diversi titolari fuori, il Napoli ha concesso campo e la Fiorentina ha trovato il gol della bandiera con Ranieri, sfiorando poi altre occasioni con Piccoli e Gosens. Un sussulto tardivo che non ha cancellato la netta superiorità degli ospiti ma che ha lasciato almeno qualche spunto incoraggiante ai viola. Per Pioli, al ritorno a Firenze da tecnico, è stata una serata amara che ha confermato le difficoltà di un avvio di stagione con soli due punti conquistati.

Conte invece può sorridere: i nuovi acquisti si sono subito inseriti, la squadra mostra continuità e convinzione, e la vetta della classifica è già sua accanto alla Juventus. A centrocampo i pilastri come Lobotka, Anguissa e De Bruyne garantiscono qualità e ritmo, mentre in attacco Hojlund ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto. La Fiorentina, invece, resta un cantiere aperto: la coppia Kean-Dzeko non ha inciso, l’identità tattica non è ancora definita e i tifosi attendono risposte più convincenti. La differenza di valori tra le due squadre, ribadita anche dai numeri degli ultimi confronti diretti, è apparsa ancora una volta evidente. Lo scrive Tuttosport.