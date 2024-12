TS: “Fiorentina, ora devi ritrovare te stessa per Firenze e per Bove”

La Fiorentina cerca il riscatto con il Cagliari dopo il ko con l’Empoli in Coppa Italia: la Viola vuole ripartire subito per Bove e non solo

Non poteva essere la stessa Fiorentina l’altra sera nel derby di Coppa Italia con l’Empoli. La partita - ricorda Tuttosport - era stata preparata soltanto il giorno prima. Dopo un lunedì all’ospedale di Careggi per stare vicino a Bove, ricoverato dopo il malore accusato durante la sfida con l’Inter. La squadra avrebbe voluto dedicargli mercoledì la qualificazione. Lo stesso centrocampista, ormai fuori pericolo, aveva convinto i compagni a scendere subito in campo. Non è stato così. È venuta fuori, al di là dei meriti dell’Empoli, una prestazione contratta, un po’ sfasata, seppur sfortunata, con alcuni errori risultati alla fine fatali. Adesso però c’è un solo obiettivo nella testa dei viola: ripartire domenica in campionato contro il Cagliari puntando a riprendere il discorso interrotto drammaticamente al minuto 17 della gara con i campioni d’Italia, cercando di allungare ancora la striscia di 7 successi di fila e consolidare una classifica importante. La Fiorentina lo deve a se stessa, ai propri tifosi e naturalmente a Bove le cui condizioni stanno migliorando.