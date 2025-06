TS: “Fiorentina, allenatore da non sbagliare. Ipotesi straniera complicata”

Un fine settimana di riflessione (anche se le acque restano agitate dopo le improvvise dimissioni di Palladino e la protesta via comunicato dei tifosi)poi la Fiorentina dovrà scegliere il nuovo allenatore: Stefano Pioli (il più apprezzato nel clan viola), Maurizio Sarri (il preferito dalla piazza), Marco Baroni e Alberto Gilardino, non sembrano trovare al momento terreno fertile le voci di un’ipotesi straniera (vedi Rafa Benitez, Xavi, Terzic) ma in questo caso mai dire mai. Anche perché occorre fare in fretta e soprattutto non sbagliare.