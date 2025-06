TS: “Dzeko forte, ma la Fiorentina è stata chiara. Kean non è in discussione”

Edin Dzeko è atteso a Firenze domani per visite mediche e firma con la Fiorentina, con un contratto fino a giugno e opzione automatica legata a presenze e gol. L’ingaggio sarà di 1,8 milioni più bonus, simile a quello di David De Gea, che ha recentemente rinnovato fino al 2028. La speranza del club è che Dzeko diventi un punto di riferimento come il portiere spagnolo, molto apprezzato dai tifosi.

Il centravanti bosniaco, prossimo ai 40 anni, concluderà probabilmente la sua lunga carriera a Firenze dopo aver segnato 449 gol tra nazionale e club (Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe). In Serie A ha realizzato 107 reti in 268 partite, con 43 assist. Questi numeri sottolineano la qualità del suo acquisto, senza mettere in discussione il ruolo chiave di Moise Kean, intorno al quale la Fiorentina intende costruire il futuro, nonostante la clausola rescissoria da 52 milioni.

La strategia tecnica, guidata dal nuovo allenatore Stefano Pioli, punta a un mix tra esperienza e giovani talenti, come il 19enne Nicolò Fortini, appena rientrato da un prestito. L’obiettivo è restare competitivi su più fronti e conquistare un trofeo per la città. Intanto, anche se si parla di possibili partenze del ds Pradè e del dt Goretti, al momento sono solo voci, e entrambi sono ancora al lavoro per sistemare le questioni in casa viola. Lo scrive Tuttosport.