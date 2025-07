Dodò è uno dei temi caldi in casa viola. In casa Fiorentina, come scrive TuttoSport, ci sono dei lavori in corso per il prolungamento del brasiliano fino al 2030: il terzino ex Shakthar piace a Barcellona e Juve, ma Pioli lo ritiene incedibile. Motivo per cui i toscani stanno provando a convincerlo a rinnovare